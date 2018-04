Izrael prekinil dogovor z ZN o premestitvi migrantov

Jeruzalem, 3. aprila - Izraelski premier Benjamin Netanjahu je danes sporočil, da je dokončno prekinil dogovor med Izraelom in Visokim komisariatom Združenih narodov za begunce (UNHCR) o premestitvi več tisoč afriških migrantov. Kot je sporočil, se je v zadnjih 24 urah intenzivno pogovarjal z notranjim ministrom in predstavniki državljanov in se odločil za prekinitev.