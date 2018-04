Za gradnjo viadukta Sejanca prispele tri ponudbe

Ljubljana/Ormož, 3. aprila - Dars je na razpisu za gradnjo viadukta Sejanca na prvem odseku trase hitre ceste Ormož-Ptuj, na odseku med Ormožem in Gorišnico, prejel tri ponudbe. Kot so pojasnili za STA, so ponudbe prejeli od konzorcija podjetij Markomark Nival in Sitorol, konzorcija Euroasfalt in Cestnega podjetja Ptuj ter podjetja Pomgrad. Slednji je bil najugodnejši.