London po številu umorov prehitel New York

London, 3. aprila - Val usodnih umorov z nožem v Londonu je krivec, da je britanski London prvič v sodobni zgodovini prehitel ameriški New York po številu umorov na mesec. V Londonu so februarja umorili 15 oseb, kar je za umor več kot v New Yorku, so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP pokazale policijske statistike.