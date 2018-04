Na Ptuju junija dvodnevni glasbeno-modni eksperiment

Ptuj, 3. aprila - Društvo CET platforma je danes na Ptuju predstavilo koncept The Guerrila Experimenta 02, katerega del je tudi edinstveno dvodnevno doživetje The Sunset Momentum. Organizatorji projekta so na novinarski konferenci povedali, da bo junijski dogodek združil znanje, veščine in brezmejno domišljijo ustvarjalcev iz Ptuja, Amsterdama, Londona in Zagreba.