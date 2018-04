Kejžar: Do dopinga imam ničelno toleranco

Ljubljana, 2. aprila - Nekdanji atlet in slovenski rekorder v maratonu Roman Kejžar se je odzval na dopinški primer Domna Hafnerja, ki je prejšnji teden zaradi uživanja darbepoetina dobil štiriletno prepoved nastopanja. Kejžar je v izjavi za javnost zapisal, da ima ničelno toleranco do dopinga, sam pa je je skrbel le za načrt treninga, motivacijo in psihično pripravo.