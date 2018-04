Papež Frančišek z velikonočno mašo in blagoslovom mestu in svetu

Vatikan, 1. aprila - Papež Frančišek je veliko noč praznoval z velikonočno mašo na Trgu sv. Petra, opoldne pa okoli 80.000-glavi množici podelil še tradicionalni blagoslov urbi et orbi (mestu in svetu). V nagovoru je izpostavil številna krizna žarišča po svetu, med njimi Sirijo in Bližnji vzhod, poroča francoska tiskovna agencija AFP.