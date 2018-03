Litija in Dobovec povedla na prvih polfinalnih tekmah

Ljubljana, 31. marca - Litija in Dobovec Pivovarna Kozel sta na prvih polfinalnih tekmah 1. slovenske futsal lige upravičila status favoritov in povedla 1:0 v zmagah. Litija je bila s 5:3 boljša od Maribora, Dobovec pa s 6:1 od Sevnice. Polfinale se bo nadaljeval prihodnji petek, 6. aprila, tekmi bosta vnovič v Litiji in Rogaški Slatini. Igra se na tri zmage.