Za preprečitev plazenja nad Koroško Belo predvidenih več ukrepov

Jesenice, 31. marca - Strokovnjaki Geološkega zavoda Slovenije so nad Koroško Belo identificirali več kot 20 aktivnih zemeljskih plazov in potrdili njihovo potencialno nevarnosti. Stroka predlaga vrsto ukrepov, vključno z monitoringom premikov in regulacijo struge potoka Bela. Treba je določiti še lokacijo ukrepov in jih finančno ovrednotiti.