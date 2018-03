Unior lani z desetodstotno rastjo prihodkov

Ljubljana, 30. marca - Družba Unior je lani ustvarila nekaj več kot 165 milijonov evrov čistih prihodkov iz prodaje, kar je za 9,9 odstotka več kot leto prej in 5,2 odstotka več od načrtov. Leta 2016 so prihodki znašali 167,9 milijona evrov, a so bili tedaj v računovodske izkaze vključeni tudi rezultati programa turizem, ki ga je skupščina avgusta prenesla v Unitur.