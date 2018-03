Koordinacija domoljubnih organizacij podpira pobudo ZZB za prepoved simbolov nacizma in fašizma

Ljubljana, 30. marca - Koordinacija domoljubnih in veteranskih organizacij Slovenije podpira pobudo ZZB za vrednote NOB Slovenije za prepoved nacističnih in fašističnih simbolov in uniform ter z njimi povezanih kolaborantskih vojaških formacij. Takšna ravnanja po mnenju koordinacije podpihujejo sovraštvo in širijo nestrpnost, ki maje temelje ustavne ureditve Slovenije.