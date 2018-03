V Lendavi nezadovoljni zaradi odprave sklepa o odvzemu okoljevarstvenega dovoljenja za bioplinarno

Lendava, 30. marca - V Lendavi od ministrstva za okolje in prostor zahtevajo nadzor vseh izvedenih postopkov in revizijo postopka za izdano okoljevarstveno dovoljenje bioplinarni Ecos. Nezadovoljni so, ker je pristojno ministrstvo razveljavilo sklep Agencije RS za okolje (Arso) o odvzemu okoljevarstvenega dovoljenja.