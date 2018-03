Na smučiščih v severovzhodni Sloveniji boljši obisk kot lansko sezono (tema)

pripravila Vesna Pušnik Brezovnik

Golte/Maribor, 31. marca - Vsa večja smučišča v severovzhodni Sloveniji so v iztekajoči se smučarski sezoni naštela več smučarjev kot lansko sezono. Na Rogli beležijo eno najuspešnejših zimskih sezon v zadnjih letih, tudi na Golteh so zelo zadovoljni. Prav tako so z obiskom zadovoljni na Mariborskem Pohorju in Kopah. Na vseh se sezona v prihodnjih nekaj dneh končuje.