V času glasbenih dnevov v Ljubljani srečanje članov evropskega festivalskega združenja

Ljubljana, 31. marca - V času 33. Slovenskih glasbenih dnevov, ki bodo potekali od 12. do 19. aprila, bo Ljubljana med 11. in 13. aprilom gostila generalno skupščino Evropskega združenja festivalov (Efa). Poleg ustvarjalcev različnih evropskih festivalov, članov Efe, je udeležbo napovedal tudi evropski komisar za izobraževanje, kulturo, mlade in šport Tibor Navracsics.