URI Soča danes v znamenju olimpijskih iger

Ljubljana, 29. marca - Na Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu RS - Soča (URI Soča) so v sodelovanju z Osnovno šolo Ledina danes potekale 26. bolnišnične olimpijske igre. Na njih so mladi olimpijci in olimpijke, bolniki otroškega oddelka URI Soča, tekmovali v posebnih olimpijskih športnih disciplinah, so sporočili iz URI Soča.