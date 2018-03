Slovenija pripravlja tožbo proti Hrvaški zaradi NLB

Ljubljana, 29. marca - Slovenija pripravlja tožbo proti Hrvaški pred Sodiščem EU zaradi sodnih postopkov proti Ljubljanski banki (LB) in Novi Ljubljanski banki (NLB). Tožba naj bi bila pripravljena še do izteka mandata tega sklica državnega zbora, so neuradno povedali dobro obveščeni viri. Ministrstvo za zunanje zadeve neuradnih informacij ne komentira.