Vlada sprejela prvi šestletni načrt vlaganj v prometno infrastrukturo

Ljubljana, 29. marca - Vlada je danes sprejela načrt vlaganj v promet in prometno infrastrukturo za obdobje 2018-2023. Gre za prvi šestletni načrt vlaganj na podlagi konec leta 2016 sprejete resolucije o nacionalnem programu razvoja prometa do 2030. Skupno do 2023 predvideva 5,89 milijarde evrov investicij v infrastrukturo, kar je manj od napovedi iz resolucije.