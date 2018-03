Britanska gospodarska rast lani nad pričakovanji

London, 29. marca - Velika Britanija je lani zabeležila večjo rast, kot so sprva ocenili, kažejo uradni podatki, objavljeni leto dni pred izstopom države iz EU. Bruto domači proizvod se je okrepil za 1,8 odstotka, so v popravljeni oceni zapisali na britanskem statističnem uradu. V prvi oceni so statistiki ocenili, da je bila rast 1,7-odstotna.