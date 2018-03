Bazilika svetega Petra v Vatikanu tudi tokrat s pečatom slovenskih floristov

Vatikan/Naklo, 29. marca - Slovenska strokovnjaka za floristiko in hortikulturo Sabina Šegula in Peter Ribič bosta tudi ob letošnji veliki noči okrasila oltarni del bazilike svetega Petra v Vatikanu. Z delom sta začela danes, do sobote popoldne mora biti 80 metrov dolga dekoracija postavljena. To delo zanju predstavlja izziv in hkrati privilegij, je za STA dejal Ribič.