Pred uvedbo elektronskega cestninjenja registriranih 115.300 tovornih vozil

Ljubljana, 29. marca - Nekaj dni pred uveljavitvijo elektronskega cestninjenja tovornjakov in avtobusov na slovenskih avtocestah in hitrih cestah se je v sistem DarsGo registriralo okoli 115.300 vozil. Kot so pojasnili na Darsu, je bilo izdanih tudi 97.800 naprav DarsGo, ki sicer stanejo 10 evrov.