Perutnina Ptuj posodobila proizvodnjo v BiH

Ptuj, 1. aprila - Perutnina Ptuj nadaljuje s svojimi naložbenimi aktivnostmi znotraj skupine. Po desetih letih delovanja v Bosni in Hercegovini so v Brezi odprli nov distribucijski center s skladišči ter posodobili mesno industrijo v Srbcu. V posodobitev proizvodnih linij, s katerimi bodo povečali proizvodnjo in kakovost, so vložili okoli tri milijone evrov.