Slovenski in hrvaški partnerji za boljše življenje bolnikov z demenco

Umag/Ljubljana, 28. marca - Slovenski in hrvaški partnerji so v Umagu na Hrvaškem z zaključno konferenco končali čezmejni projekt Izboljšanje kakovosti življenja oseb z demenco na čezmejnem območju - Demenca aCROsSLO. V sodelovanju z različnimi strokovnjaki so med drugim pripravili priporočila za načrtovanje domov za ljudi z demenco.