V Pragi retrospektivna razstava fotografa Josefa Koudelke

Praga, 2. aprila - V Muzeju umetne obrti v Pragi, ki so ga po treh letih prenove nedavno ponovno odprli, so na ogled postavili veliko retrospektivno razstavo češkega fotografa Josefa Koudelke. Za Koudelko, ki je v začetku 70. let minulega stoletja zapustil Češkoslovaško, razstava pomeni vrnitev in Vrnitev je tudi njen naslov.