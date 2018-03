Hrvaška bo kupila rabljena izraelska vojaška letala F-16

z izjavami hrvaškega ministra za obrambo od 7. odstavka dalje

Zagreb, 28. marca - Hrvaški svet za obrambo je na torkovi seji priporočil vladi nakup rabljenih izraelskih vojaških letal F-16 barak kot najugodnejšo od štirih ponudb vojaških letal, ki so jih obravnavali v preteklih mesecih. Hrvaška namerava kupiti 12 letal; prvi dve naj bi prispeli do leta 2020, preostalih deset pa do leta 2022.