POP TV: Višje sodišče potrdilo izločitev dokazov iz pisarne odvetnika Senice

Celje, 27. marca - Po enem letu je prišlo do novih premikov v sojenju v zadevi Delamaris. Višje sodišče v Celju naj bi namreč potrdilo odločitev okrožne sodnice, da se iz spisa umakne vse dokaze, ki so bili julija 2013 pridobljeni v hišnih preiskavah na domu in v pisarni odvetnika Mira Senice, je poročala POP TV.