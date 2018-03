Huawei predstavil najnovejša paradna mobilnika

Pariz, 27. marca - Kitajski proizvajalec Huawei je danes v Parizu predstavil svoja najnovejša paradna mobilnika Huawei P20 in P20 Pro. Huawei P20 Pro se ponaša s prvo trojno kamero, obe napravi pa z napredno umetno inteligenco. Ta združuje umetnost in tehnologijo ter tako prinaša povsem novo izkušnjo pametnega telefona, so sporočili iz podjetja.