Znane najboljše slovenske restavracije za leto 2018

Ljubljana, 27. marca - V Ljubljani so danes razglasili zmagovalce nacionalnega izbora najboljših slovenskih restavracij za leto 2018 - The Slovenia Restaurant Awards. Naziv so si prislužile Hiša Franko iz Kobarida, Ošterija Debeluh iz Brežic in Pri Lojzetu z dvorca Zemono. Prek spletnega glasovanja pa je največ glasov dobila Galerija Okusov iz Petrovč.