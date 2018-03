Umrl ustanovni član New Swing Quarteta Rado Razdevšek

Šentjur, 27. marca - Dva meseca pred 70. rojstnim dnevom se je poslovil ustanovni član New Swing Quarteta Rado Razdevšek, so sporočili iz agencije Gig. Ansamblu, znanemu po svetu po poustvarjanju gospel glasbe, je tlakoval pot skupaj z Daretom Heringom in Gregorjem Bezenšekom, s pridružitvijo Marjana Petana pa je v njem deloval 20 let, od leta 1968 do leta 1988.