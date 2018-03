Zaradi testiranj jezovne zgradbe Nek nihanja gladine in pretoka Save

Krško/Brežice, 27. marca - Zaradi testiranja regulacije jezovne zgradbe Nuklearne elektrarne Krško (Nek) bodo gladino akumulacijskega bazena nižjevodne hidroelektrarne (HE) Brežice med 2. in 14. aprilom znižali za 4,5 metra. Gladino bodo zniževali do predvidoma metra na dan. Hkrati bodo nihanja savske gladine in njenega pretoka možna tudi na HE Krško in HE Brežice.