Ruske diplomate bodo izgnale tudi Madžarska, Norveška in Makedonija

Budimpešta/Oslo/Skopje, 26. marca - Diplomatski akciji izgona ruskih diplomatov zaradi ruske vpletenosti v napad z živčnim plinom v Veliki Britaniji so se pridružile še Madžarska, Norveška in Makedonija. Vse bodo izgnale po enega ruskega diplomata. Skupaj je to svojo odločitev danes sporočilo 16 članic Evropske unije in še štiri članice Nata, pridružili sta se Ukrajina in Makedonija.