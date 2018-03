Majcnova napovedala protipoplavne ukrepe na Dravinji in Polskavi

Slovenske Konjice/Kidričevo/Videm pri Ptuju, 26. marca - Ministrica za okolje in prostor, ki opravlja tekoče posle, Irena Majcen je danes obiskala občine Slovenske Konjice, Kidričevo in Videm pri Ptuju ter z župani podpisala dva sporazuma o sofinanciranju protipoplavnih projektov. Dela na Dravinji in Polskavi, načrtovana za naslednji dve leti, so po besedah ministrice ocenjena na 5,1 milijona evrov.