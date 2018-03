Z vseslovensko iniciativo Rastemo s športom bodo otroke spodbujali h gibanju

Ljubljana, 26. marca - Začenja se vseslovenska iniciativa Rastemo s športom, ki otroke spodbuja h gibanju, športni aktivnosti in medsebojnemu druženju. Z donacijo 25.000 evrov bodo z izvajalci športnih dejavnosti enkrat tedensko organizirali brezplačne športne urice za otroke. Za to bodo s pomočjo razpisa izbrali 25 športnih društev. Prijave zbirajo do 8. aprila.