Na okrogli mizi STAkluba danes o redkih boleznih

Ljubljana, 26. marca - Redke so bolezni, ki prizadenejo zelo majhen del prebivalstva. Za veliko večino redkih bolezni pa še ni ustreznih zdravil. O tem, kakšne so glavne težave in izzivi bolnikov z redkimi boleznimi, kam se Slovenija uvršča po "prijaznosti" do bolnikov z redkimi boleznimi, kje so možnosti za izboljšave, bodo spregovorili udeleženci današnjega STAkluba.