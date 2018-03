V Pompejih ob jubileju predstavili nove najdbe

Neapelj, 28. marca - V Pompejih so 270-letnico odkritja tega pomembnega arheološkega najdišča na jugu Italije obeležili s predstavitvijo novih najdb. Med deli v sektorju V., s katerimi so želeli zagotoviti večjo stabilnost na delu najdišča, kjer se je v preteklosti porušilo več zidov, so namreč naleteli na ostanke zasebnih in javnih površin.