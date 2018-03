V italijanskem parlamentu vendarle izvolili vodstvo

Rim, 24. marca - Stranke novoizvoljenega italijanskega parlamenta so danes vendarle dosegle napredek in izvolile vodstvo. Populistično Gibanje pet zvezd in desnosredinsko zavezništvo, ki se sicer borita za prevlado v novi vladi, sta sprejela dogovor za imenovanje predsednikov v obeh domovih parlamenta in ju tudi izvolila.