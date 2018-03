Do leta 2025 dobrih sto kilometrov Barjanskega kolesarskega omrežja

Ljubljana, 24. marca - Konec lanskega leta so občine Borovnica, Brezovica, Ig, Škofljica, Dobrova-Polhov Gradec, Horjul in Vrhnika z ministrstvom za infrastrukturo podpisale dogovor o sodelovanju pri urejanju in gradnji Barjanskega kolesarskega omrežja, ki je projekt državnega in regijskega pomena. Do leta 2025 naj bi zgradili okoli 108 kilometrov kolesarskih povezav.