Kampanja #OnZanjo z vživljanjem moških v zgodbe žensk o vsakodnevnem seksizmu

Ljubljana, 24. marca - Z dnevom žensk je tudi v Sloveniji zaživela globalna kampanja #OnZanjo, s katero želijo družbo osvestiti o enakosti spolov. V prvem delu so pripravili nabor zgodb o seksizmu, s katerim se vsak dan srečujejo ženske v Sloveniji, pripovedujejo pa jih znani Slovenci. Odzivi so dobri in večinoma pozitivni, a najdejo se tudi negativni komentarji.

Po besedah direktorice Inštituta za proučevanje enakosti spolov, ki v Sloveniji organizira to kampanjo, Kaje Primorac gre za prvo gibanje boja za ženske, ki aktivno vključuje tudi dečke in moške. "Gibanje temelji na ideji, da je enakost spolov vprašanje, ki zadeva in v določenih okoliščinah prizadene vse ljudi ne glede na spol. Vsaka oseba na tem svetu poseduje osebno okoliščino spola in zaradi tega je lahko vsak družbeno, ekonomsko, politično ali kako drugače omejen ali celo prikrajšan na podlagi svojega spola. Prav tako spolni stereotipi zadevajo tako moške kot ženske," je dejala v pogovoru za STA.

Gre sicer za del globalne kampanje #HeForShe, ki so jo začeli Združeni narodi in poteka že od leta 2014. Glavna ambasadorka globalne kampanje je igralka Ema Watson, sicer pa so se osebno za to kampanjo zavzeli mnogi znani igralci in politiki, med drugim tudi nekdanji predsednik ZDA Barack Obama in kanadski premier Justin Trudeau.

Kampanja se primarno osredotoča na pet kategorij, v Sloveniji so se odločili, da bi se osredotočali predvsem na vsakdanji seksizem, torej situacije iz vsakdana, ki imajo zelo močno seksistično konotacijo. "Zdelo se nam je, da je enakost spolov pri nas velikokrat preveč vzeta kot nekaj samoumevnega. Kljub temu pa se moramo zavedati, da je naša družba še vedno močno prežeta s spolnimi stereotipi," je dejala Kaja Primorac.

Tako so tovrstne zgodbe žensk o izkušnjah s seksizmom v vsakodnevnem življenju zbirali prek individualnih kanalov, nato pa so za potrebe kampanje izbrali zgodbe posameznic različnih starosti, iz različnih regij po Sloveniji, želeli pa so tudi zgodbe, s katerimi se ženske pogosto srečujejo.

Pri projektu sodelujejo s TS medio, ki je kontaktirala znane Slovence, ki se vživijo v te zgodbe žensk. Med njimi so to stand-up komika Vid Valič in Tin Vodopivec, raper Zlatko, igralca Uroš Smolej in Ranko Babić, radijski voditelj Klemen Bunderla, televizijska voditelja Mirko Mayer in Tomaž Bratož, kuhar in vloger Jani Jugovic.

"Želeli smo, da so moški, ki se bodo zavzeli za kampanjo, zares na strani pravic žensk in njihovega dobrega počutja v družbi. Izbor takšnih, ki bi kampanjo izrabili za lastno prepoznavnost, bi bil popolnoma neustrezen," je dejala in dodala, da pa so kljub želji po čim bolj raznovrstni starostni, poklicni in regijski zastopanosti imeli precejšnje težave pri regionalni raznovrstnosti moških, ki so se zaenkrat zavzeli za kampanjo, saj so večinoma iz osrednjeslovenske regije.

Bodo pa v prihodnjih mesecih zagnali kampanjo tudi bolj na lokalni ravni, med drugim bodo z lokalno prepoznavnimi imeni iskali podporo ciljem kampanje.

Vsak dan tako na spletnem portalu Siol.net objavilo po en članek z videoposnetkom zgodbe o seksizmu nad žensko, v katero se vživi eden od znanih Slovencev. Po besedah Kaje Primorac naj bi bili ti članki vsakič med tremi najbolj branimi prispevki. Pozitivnih odzivov so bili deležni tudi na družbenih omrežjih, najde pa se tudi kakšen negativni komentar.

"Spolni stereotipi so v naši družbi zelo zakoreninjeni in zelo prisotni, problem pa je, da jih večina ne doume kot spolne stereotipe, ampak kot nekaj samoumevnega. Pretežno so bili negativni odzivi s strani moških," je dejala.

Ker pa se spolni stereotipi dotikajo tako žensk kot moških, nameravajo v drugem delu kampanje, v prihodnje obrniti vloge, tako da bi ženske predstavljale oz. se vživele v zgodbe moških, ki jih doletijo seksistični stereotipi.