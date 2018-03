Svojci še vedno pogrešajo 32-letnega Zorana Đurkovića iz Ljubljane

Policisti so bili o njegovem pogrešanju obveščeni 1. marca. V povezavi z iskanjem pogrešanega so policisti opravili več razgovorov in izvedli več iskalnih akcij, vendar osebe do danes niso našli.

Glede na nekatere že zbrane podatke, bi se lahko pogrešani že 27. februarja v popoldanskih urah, ko so ga občani opazili, gol gibal na območju Broda, Tacna, Šmarne gore in Grmade. Takrat so policisti izvedli iskalne akcije, a ga na teh območjih niso izsledili.

Policisti ponovno naprošajo vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešanem, naj podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali Policijsko postajo Ljubljana Šiška na telefon 01 583 37 00, ali pa pokličejo na intervencijsko številko 113 ali anonimni telefon 080 1200.