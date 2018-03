Cene stanovanjskih nepremičnin lani višje za osem odstotkov

Ljubljana, 23. marca - Cene stanovanjskih nepremičnin so se lani v primerjavi z letom prej zvišale za osem odstotkov. Pri tem so se cene novih stanovanjskih nepremičnin zvišale za devet odstotkov, rabljenih pa za 7,8 odstotka, so danes STA povedali na državnem statističnem uradu. Število transakcij je bilo z okoli 10.800 rekordno.