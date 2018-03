Odpoklic suhih fig blagovne znamke Odlično.

Serijska oznaka izdelka je 090022385-11-516, rok uporabe pa najmanj do 31. maja 2019. Podjetje kupce prosi, da izdelek vrnejo na mesto nakupa, kjer jim bodo povrnili stroške. Če to ni mogoče, pa naj ga zavržejo, so še sporočili iz podjetja Hrib.

Kupci se lahko obrnejo tudi na Slavka Cudermana (031 391 199) ali Boštjana Tadino (070 373 550) iz omenjenega podjetja ter na podjetje (Večje Brdo 8, Dobje pri Planini), vsak delovni dan od 8. do 13. ure.