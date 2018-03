Začeli graditi brv za pešce in kolesarje preko Savinje

Laško, 25. marca - V sklopu nastajajoče kolesarske povezave Celje-Laško-Zidani Most se je začela gradnja brvi za pešce in kolesarje preko Savinje v naselju Tremerje. Izgradnja kolesarske poti Celje-Laško bo stala 3,8 milijona evrov, financirala pa jo bo Direkcija RS za infrastrukturo, so sporočili s celjske občine.