V Novem mestu razstava grafik Janka Orača

Novo mesto, 23. marca - V razstavišču Dolenjskega muzeja Jakčev dom v Novem mestu bodo drevi ob 18. uri odprli razstavo Grafike diplomiranega slikarja in univerzitetnega specialista grafike Janka Orača. Predstavili bodo izbor njegovega grafičnega snovanja zadnjih nekaj let v različnih tehnikah in njegova najnovejša grafična dela v tehniki kombinirane kalografije.