Vrh EU obsodil dejanja Turčije v Sredozemskem in Egejskem morju

Bruselj, 23. marca - Voditelji članic EU so nocoj ostro obsodili nezakonita dejanja Turčije v Sredozemskem in Egejskem morju ter izrazili popolno solidarnost z Grčijo in Ciprom. Turčijo so pozvali, naj takoj preneha s temi dejanju ter spoštuje suvereno pravico Cipra, da izkorišča naravne vire v skladu z evropskim in mednarodnim pravom.