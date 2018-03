Francijo ohromila stavka zaposlenih v javnem sektorju

Pariz, 22. marca - V Franciji so danes stavkali zaposleni v javnem sektorju. Na poziv sindikatov so bile zaprte številne šole, vrtci in knjižnice, močno je moten železniški in letalski promet. Na ulicah se je zbralo več sto tisoč ljudi. Stavka je opozorilo predsedniku Emmanuelu Macronu in njegovim reformnim načrtom.