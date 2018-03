Priznanje za poslovno odličnost 2017 v roke UKC Ljubljana

Portorož, 22. marca - V Portorožu so danes slovesno obeležili 20 let priznanja RS za poslovno odličnost. 15 dosedanjim prejemnikom priznanj za poslovno odličnost se je pridružil Univerzitetni klinični center (UKC) Ljubljana. Za spodbujanje organizacij k vpeljavi poslovne odličnosti je vlada sicer v začetku leta sprejela tudi strategijo poslovne odličnosti do leta 2030.