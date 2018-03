Severovzhod ZDA zajelo že četrto snežno neurje v mesecu dni

New York, 21. marca - Severovzhod ZDA je v torek prizadelo novo snežno neurje, že četrto v marcu, zaradi katerega je bilo odpovedanih okrog 4000 poletov, sneg pa povzroča preglavice v prometu tudi na tleh. Meteorologi na območju od Philadelphie do New Yorka napovedujejo do skoraj pol metra debelo snežno odejo.