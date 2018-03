Trump si je s čestitko Putinu prislužil kritike kongresnikov obeh strank

Washington, 21. marca - Ameriški predsednik Donald Trump je v torek po telefonu poklical ruskega kolega Vladimirja Putina in mu čestital za nedeljsko zmago na volitvah in za nov mandat. To je kongresnike obeh strank vzpodbudilo, da so ga napadli, ker ni obsodil ruskega vpletanja v ameriške volitve. Mediji sicer poročajo, da so svetovalci Trumpu čestitko odsvetovali.