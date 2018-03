Petdeset let po premieri razstava o Kubrickovem kultnem filmu Odiseja 2001

Frankfurt, 24. marca - Film Odiseja 2001 Stanleyja Kubricka iz leta 1968 sodi med mejnike v zgodovini filma. Vplival ni le na številne znanstvenofantastične filme, ampak tudi na popularno glasbo in oblikovanje. Petdeset let po premieri v New Yorku so mu v Nemškem filmskem muzeju v Frankfurtu posvetili razstavo. Ta bo na ogled do 23. septembra.