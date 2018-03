Biatlon v Tjumenu razdelil biatlonsko srenjo

Ljubljana, 21. marca - ZDA, Češka, Kanada in Ukrajina bodo bojkotirale finale biatlonskega svetovnega pokala v ruskem Tjumenu. Za bojkot so se odločili tudi posamezniki kot Šved Sebastian Samuelsson in Slovenec Klemen Bauer, a jasno je, da so proti odločitvi Mednarodne biatlonske zveze (IBU), da tekmo gosti Rusija, številni športniki, biatlonski svet pa je razdeljen.