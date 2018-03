Na Hrvaškem zaradi neurja zaprte avtoceste proti obali

Zagreb, 21. marca - Na Hrvaškem sta danes zaradi silovitega vetra za ves promet zaprti avtocesti med Zagrebom in Splitom ter Reko na odcepih Sveti Rok-Posedarje in Kikovica-Delnice, je sporočil hrvaški avtoklub. Kot so dodali, je zaradi snežne nevihte za ves promet zaprtih tudi več državnih cest v zaledju Dalmacije. Sneži tudi ob hrvaški obali.