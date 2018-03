Električna kolesa na izposojo tudi v Mariboru

Maribor, 24. marca - Podjetje Oven Elektro Maribor je ta teden odprlo prvo izposojevalnico električnih koles v Mariboru in regiji nasploh. Ciljajo predvsem na turiste, da bi jim olajšali pot po mestu in približali okoliške kraje. Upajo pa, da bodo tudi domačini pogosteje pustili avtomobile doma in se na pot odpravili s kolesom.